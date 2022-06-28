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Чемпионат Франции. Лига 1

Сегодня «ПСЖ» должен объявит о назначении нового тренера

28 Июня 2022 • 10:39 Комментировать

Кристоф Галтье сегодня должен быть официально представлен в качестве нового тренера «ПСЖ». Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Ранее Галтье покинул «Ниццу», с руководством которой у тренера завязался конфликт. За расторжение контракта француза с «Ниццей» «ПСЖ» заплатил 8 миллионов евро.

Приоритетным вариантом на должность тренера для катарских владельцев «ПСЖ» был Зинедин Зидан, но в итоге клуб решил остановиться на кандидатуре Галтье, на которой настоял новый спортивный директор Луис Кампос.

Галтье ранее становился чемпионом Франции с «Лиллем». За пару лет до этого специалист также помог «догам» квалифицироваться в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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