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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» задействовал хищных птиц, чтобы вырастить газон на стадионе

27 Июня 2022 • 21:22 Комментировать

«ПСЖ» прибегнул к помощи хищных птиц после того, как на клубном стадионе были посеяны семена для выращивания нового газона. Чтобы голуби не клевали семена, «ПСЖ» вызвал команду соколиной охоты. На стадионе будут работать четыре сокола и один беркут. Об этом в социальных сетях рассказал журналист Николя Ортус.

Ожидается, что во вторник «ПСЖ» объявит о назначении Кристофа Галтье на должность главного тренера команды. Специалист должен подписать трудовое соглашение по схеме «2+1».

Напомним, что «ПСЖ» в прошлом сезоне стал чемпионом Франции под руководством Маурисио Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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