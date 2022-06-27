Почеттино отказался идти на уступки «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино в ближайшее время покинет клуб.

По сведениям Le Parisien, Почеттино отказался идти на какие-либо уступки по выплате компенсации за досрочное расторжение трудового договора. Специалист получит около 15 миллионов евро, но три из них предназначены для его тренерского штаба.

Ранее сообщалось, что новым наставником «ПСЖ» станет бывший рулевой «Ниццы» Кристоф Галтье. По данным СМИ, 28 июня парижский клуб должен официально объявить о назначении нового главного тренера.

Напомним, в минувшем сезоне «ПСЖ» в десятый раз выиграл чемпионат Франции, сравнявшись по этому показателю с «Сент-Этьеном».