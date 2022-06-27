Защитник Свен Ботман попрощался с «Лиллем».

«Очень рад, что я два года носил эмблему «Лилля», это было удивительное приключение с двумя большими трофеями т воспоминаниям, которые я никогда не забуду.

Спасибо «Лилль» за всё», — написал игрок в своей социальной сети.

Свен выступал за «Лилль» с 2020 года. Вместе с «догами» он выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции. В прошедшем сезоне 22-летний голландец провёл за клуб 32 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал один голевой пас.

Напомним, что Ботман близок к переходу в «Ньюкасл». По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист уже прошёл медосмотр. Трансфер обойдётся «сорокам» в 37 млн евро.