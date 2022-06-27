Стало известно, когда «ПСЖ» объявит о назначении главного тренера

«ПСЖ» планирует объявить о назначении нового наставника в ближайшее время.

По сведениям L'Equipe, 28 июня парижский клуб официально объявит о назначении Кристофа Галтье на пост главного тренера.

Ранее появилась информация, что новый специалист подпишет контракт по схеме «2+1», а его заработная плата не превысит оклад нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Клубу предстоит выплатить бывшей команде Галтье «Ницце» десять миллионов евро в качестве компенсации за разрыв договора.

55-летний Кристоф Галтье уже покинул расположение «Ниццы», новым главным тренером команды стал Люсьен Фавр.