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Стало известно, когда «ПСЖ» объявит о назначении главного тренера

27 Июня 2022 • 20:25 Комментировать

«ПСЖ» планирует объявить о назначении нового наставника в ближайшее время.

По сведениям L'Equipe, 28 июня парижский клуб официально объявит о назначении Кристофа Галтье на пост главного тренера.

Ранее появилась информация, что новый специалист подпишет контракт по схеме «2+1», а его заработная плата не превысит оклад нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Клубу предстоит выплатить бывшей команде Галтье «Ницце» десять миллионов евро в качестве компенсации за разрыв договора.

55-летний Кристоф Галтье уже покинул расположение «Ниццы», новым главным тренером команды стал Люсьен Фавр.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Маурисио Почеттино Кристоф Галтье
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