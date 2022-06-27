Люсьен Фавре снова занял должность главного тренера «Ниццы». Новость была размещена на страницах официального сайта французского клуба.

Фавре уже работал у руля «Ниццы» в сезонах 2016/2017 и 2017/2018. В чемпионатах этих сезонов «орлы» занимали третье и восьмое итоговые места соответственно.

Люсьен Фавре не имел клуба в последние полтора года. В конце 2020 года швейцарский специалист покинул тренерское кресло в дортмундской «Боруссии».

Чемпионат Франции сезона 2022/2023 стартует в начале августа. Титул чемпиона будет защищать «ПСЖ».