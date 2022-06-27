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«ПСЖ» уверен в назначении нового тренера на этой неделе

27 Июня 2022 • 09:43 Комментировать

Кристоф Галтье должен быть официально объявлен новым тренером «ПСЖ» уже на этой неделе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, парижский клуб уверен в том, что в течении недели ему удастся объявить о назначении нового наставника.

Сперва «ПСЖ» должен заплатить «Ницце» компенсацию за тренера, которая составит в районе 8 миллионов евро, затем парижскому клубу предстоит уволить своего нынешнего тренера Маурисио Почеттино, который уже знает о своём скором уходе.

Галтье был альтернативным вариантом для руководства «ПСЖ». Ранее клуб не сумел убедить возглавить команду бывшего тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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