«ПСЖ» уверен в назначении нового тренера на этой неделе

Кристоф Галтье должен быть официально объявлен новым тренером «ПСЖ» уже на этой неделе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, парижский клуб уверен в том, что в течении недели ему удастся объявить о назначении нового наставника.

Сперва «ПСЖ» должен заплатить «Ницце» компенсацию за тренера, которая составит в районе 8 миллионов евро, затем парижскому клубу предстоит уволить своего нынешнего тренера Маурисио Почеттино, который уже знает о своём скором уходе.

Галтье был альтернативным вариантом для руководства «ПСЖ». Ранее клуб не сумел убедить возглавить команду бывшего тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.