Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Главный тренер «Монако» подтвердил трансфер игрока «Ливерпуля»

25 Июня 2022 • 20:22 Комментировать

Форвард «Ливерпуля» Такуми Минамино переходит в «Монако», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, трансфер подтвердил главный тренер монегасков Филипп Клеман. «Красные» получат за своего игрока 15 млн евро. Ещё три млн евро поступят английскому клубу в качестве дополнительных выплат.

Сам главный тренер французской команды высказался о новичке так:

«Мы действительно рады, его переход был нашей приоритетной задачей», — приводит слова 48-летнего специалиста Романо.

В прошедшем сезоне Минамино провёл за «Ливерпуль» 22 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу. Сайт Transfermarkt оценивает 27-летнего японца в 12 млн евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Ливерпуль Такуми Минамино Филипп Клеман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
20:22 · Франция. Лига 1
Главный тренер «Монако» подтвердил трансфер игрока «Ливерпуля»
15:17 · Голландия. Эредивизие
Молодая звезда «ПСЖ» может продолжить карьеру в Нидерландах
14:45 · Франция. Лига 1
Директор «ПСЖ» рассказал о влиянии Месси на коммерческий сектор
11:57 · Италия. Серия А
«Интер» и «ПСЖ» хотят найти компромисс по трансферу Шкриньяра
11:46 · Франция. Лига 1
Галтье уже знает, по какой схеме «ПСЖ» будет играть в следующем сезоне
11:41 · Англия. Премьер-лига
Ботман в начале следующей недели пройдёт медосмотр в «Ньюкасле»
11:33 · Испания. Ла Лига
Испанский гранд хочет купить двух игроков «ПСЖ»
10:54 · Италия. Серия А
«Интер» уже нашёл замену Шкриньяру
10:49 · Франция. Лига 1
У «ПСЖ» возник конфликт с Почеттино
10:48 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» готов выставить на трансфер одного футболиста
10:38 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «ПСЖ» интересен трём клубам из Бундеслиги
10:32 · Англия. Премьер-лига
Ареола близок к переходу в «Вест Хэм»
10:20 · Англия. Премьер-лига
Звёздный полузащитник недоволен в «ПСЖ» и хочет в АПЛ
08:20 · Франция. Лига 1
Мбаппе рассказал о своём отношении к «ПСЖ» 1
01:18 · Франция. Лига 1
Пакета решил запустить воздушного змея, но получил травму и теперь будет прооперирован
Все новости
Рекомендуем