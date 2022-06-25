Главный тренер «Монако» подтвердил трансфер игрока «Ливерпуля»

Форвард «Ливерпуля» Такуми Минамино переходит в «Монако», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, трансфер подтвердил главный тренер монегасков Филипп Клеман. «Красные» получат за своего игрока 15 млн евро. Ещё три млн евро поступят английскому клубу в качестве дополнительных выплат.

Сам главный тренер французской команды высказался о новичке так:

«Мы действительно рады, его переход был нашей приоритетной задачей», — приводит слова 48-летнего специалиста Романо.

В прошедшем сезоне Минамино провёл за «Ливерпуль» 22 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу. Сайт Transfermarkt оценивает 27-летнего японца в 12 млн евро.