Галтье уже знает, по какой схеме «ПСЖ» будет играть в следующем сезоне

Кристоф Галтье, который в ближайшее время должен стать новым тренером «ПСЖ», определился со стартовой схемой команды на следующий сезон. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, француз хочет, чтобы «ПСЖ» играл в 3 защитника.

Напомним, что Маурисио Почеттино ранее пробовал эту схему, точно так же, как и предыдущий тренер «ПСЖ» Томас Тухель, но она никогда не была в команде постоянной.

Перед назначением в «ПСЖ» Галтье предстоит покинуть «Ниццу», которую возглавил прошлым летом. Парижскому клубу, в свою очередь, придётся расстаться со своим нынешним тренером Маурисио Почеттино.