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Чемпионат Франции. Лига 1

У «ПСЖ» возник конфликт с Почеттино

25 Июня 2022 • 10:49 Комментировать

Между руководством «ПСЖ» и главным тренером Маурисио Почеттино возникло недопонимание. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, клуб не может согласовать с аргентинцем сумму компенсации.

Почеттино требует от «ПСЖ» возмещения полной суммы, которая осталась у него по контракту, тогда как руководство французской команды не готово удовлетворить просьбу аргентинского специалиста.

Об увольнении Почеттино из «ПСЖ» должно быть объявлено в ближайшее время. На замену Маурисио должен прийти Кристоф Галтье из «Ниццы», который в 2021 году выиграл чемпионат Франции с «Лиллем», обойдя «ПСЖ» всего на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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