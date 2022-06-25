У «ПСЖ» возник конфликт с Почеттино

Между руководством «ПСЖ» и главным тренером Маурисио Почеттино возникло недопонимание. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, клуб не может согласовать с аргентинцем сумму компенсации.

Почеттино требует от «ПСЖ» возмещения полной суммы, которая осталась у него по контракту, тогда как руководство французской команды не готово удовлетворить просьбу аргентинского специалиста.

Об увольнении Почеттино из «ПСЖ» должно быть объявлено в ближайшее время. На замену Маурисио должен прийти Кристоф Галтье из «Ниццы», который в 2021 году выиграл чемпионат Франции с «Лиллем», обойдя «ПСЖ» всего на одно очко.