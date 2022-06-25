«ПСЖ» готов выставить на трансфер одного футболиста

В «ПСЖ» задумались над продажей защитника команды Преснел Кимпембе. В связи с покупкой Милана Шкриньяра у миланского «Интера», спортивный директор парижан Луис Кампос принял решение расстаться с воспитанником клуба. Функционер намерен сделать ставку на словацкого новичка.

По информации Le10Sport, Кимпембе может сменить французский чемпионат на английскую Премьер-лигу. На Преснеля уже есть несколько претендентов.

Трансферная стоимость 26-летнего защитника оценивается в 40 миллионов евро. Нынешний трудовой договор Кимпембе с парижским грандом рассчитан до середины 2024 года.