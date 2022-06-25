Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе рассказал о своём отношении к «ПСЖ»

25 Июня 2022 • 08:20 Комментировать

Звездный нападающий Килиан Мбаппе рассказал о своем отношении к французскому «ПСЖ»,за который в данный момент выступает. Ради продолжения карьеры в Париже форвард отказался от перехода в мадридский «Реал».

«ПСЖ» очень важен для меня. Я являюсь одной из деталей этого проекта. У нас в планах очень большие дела. Клуб стоит для меня всегда на первом месте. Мне бы хотелось заложить свою часть фундамента в постройку этого здания», - передает слова футболиста портал Goal.com.

Напомним, что не так давно Килиан Мбаппе заключил новое трехлетнее соглашение с французским топ-клубом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
08:20 · Франция. Лига 1
Мбаппе рассказал о своём отношении к «ПСЖ»
01:18 · Франция. Лига 1
Пакета решил запустить воздушного змея, но получил травму и теперь будет прооперирован
00:55 · Англия. Премьер-лига
Игуаин назвал своего фаворита в вечном противостоянии Роналду и Месси 1
24 Июня
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» готов выкупить футболиста сборной Франции у «Арсенала»
22:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» и «Ницца» согласовали условия перехода Галтье на пост наставника парижан
22:10 · Англия. Премьер-лига
Источник: Ботман перешёл в «Ньюкасл»
21:50 · Франция. Лига 1
Линекер назвал Месси лучшим игроком в истории футбола 1
21:32 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не может договориться с Почеттино
20:50 · Россия. Премьер-лига
Языджи может продолжить карьеру в РПЛ
17:56 · Франция. Лига 1
Эррера заявил о том, что Неймар должен получить «Золотой мяч» 2
16:38 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ»: Больше никакой роскоши не будет 4
14:24 · Франция. Лига 1
Подписание Месси принесло «ПСЖ» почти миллиард евро 1
13:56 · Франция. Лига 1
Защитник «Интера» очень близок к переходу в «ПСЖ»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Английский топ-клуб считает, что трансфер Неймара будет реально осуществить этим летом 3
12:22 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» и «Барселона» поздравили Месси 1
Все новости
Рекомендуем