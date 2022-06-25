Мбаппе рассказал о своём отношении к «ПСЖ»

Звездный нападающий Килиан Мбаппе рассказал о своем отношении к французскому «ПСЖ»,за который в данный момент выступает. Ради продолжения карьеры в Париже форвард отказался от перехода в мадридский «Реал».

«ПСЖ» очень важен для меня. Я являюсь одной из деталей этого проекта. У нас в планах очень большие дела. Клуб стоит для меня всегда на первом месте. Мне бы хотелось заложить свою часть фундамента в постройку этого здания», - передает слова футболиста портал Goal.com.

Напомним, что не так давно Килиан Мбаппе заключил новое трехлетнее соглашение с французским топ-клубом.