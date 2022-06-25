Пакета решил запустить воздушного змея, но получил травму и теперь будет прооперирован

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета души не чает в своем четырехлетнем сынишке, а потому выполняет все его прихоти. Захотелось мальчику поиграть в Человека-паука - Пакета с удовольствием наряжается должным образом, захотелось запустить воздушного змея - Лукас тут же мастерит его и они идут делать это.

Но вот об осторожности Пакета почему-то забыл, в результате чего порезал себе палец. Травма оказалась достаточно серьезной, ибо сейчас ему придется лечь на операцию. Об этом игрок сообщил в своей социальной сети.

- Это невероятно, но факт - получил травму во время запуска воздушного змея! - написал он.