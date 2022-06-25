Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Пакета решил запустить воздушного змея, но получил травму и теперь будет прооперирован

25 Июня 2022 • 01:18 Комментировать
Лион
...
Аяччо
1.40 5.00 7.10
07.08 21:00

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета души не чает в своем четырехлетнем сынишке, а потому выполняет все его прихоти. Захотелось мальчику поиграть в Человека-паука - Пакета с удовольствием наряжается должным образом, захотелось запустить воздушного змея - Лукас тут же мастерит его и они идут делать это.

Но вот об осторожности Пакета почему-то забыл, в результате чего порезал себе палец. Травма оказалась достаточно серьезной, ибо сейчас ему придется лечь на операцию. Об этом игрок сообщил в своей социальной сети.

- Это невероятно, но факт - получил травму во время запуска воздушного змея! - написал он.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Лукас Пакета
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИОН АЯЧЧО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
01:18 · Франция. Лига 1
Пакета решил запустить воздушного змея, но получил травму и теперь будет прооперирован
00:55 · Англия. Премьер-лига
Игуаин назвал своего фаворита в вечном противостоянии Роналду и Месси
24 Июня
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» готов выкупить футболиста сборной Франции у «Арсенала»
22:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» и «Ницца» согласовали условия перехода Галтье на пост наставника парижан
22:10 · Англия. Премьер-лига
Источник: Ботман перешёл в «Ньюкасл»
21:50 · Франция. Лига 1
Линекер назвал Месси лучшим игроком в истории футбола 1
21:32 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не может договориться с Почеттино
20:50 · Россия. Премьер-лига
Языджи может продолжить карьеру в РПЛ
17:56 · Франция. Лига 1
Эррера заявил о том, что Неймар должен получить «Золотой мяч» 2
16:38 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ»: Больше никакой роскоши не будет 4
14:24 · Франция. Лига 1
Подписание Месси принесло «ПСЖ» почти миллиард евро 1
13:56 · Франция. Лига 1
Защитник «Интера» очень близок к переходу в «ПСЖ»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Английский топ-клуб считает, что трансфер Неймара будет реально осуществить этим летом 3
12:22 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» и «Барселона» поздравили Месси 1
11:50 · Франция. Лига 1
Мбаппе рассказал о своих целях на следующий сезон 1
Все новости
Рекомендуем