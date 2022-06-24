«ПСЖ» и «Ницца» согласовали условия перехода Галтье на пост наставника парижан

«ПСЖ» и «Ницца» достигли договорённости по Кристофу Галтье, который в ближайшее время займёт должность рулевого парижан.

Ранее специалист уже согласовал с «ПСЖ» условия личного контракта, а теперь по рукам ударили и клубы. Так как контракт Галтье с «Ниццей» рассчитан до 2024 года, парижскому гранду придётся заплатить отступные за переход тренера. По данным GOAL France, цена вопроса составит «значительно меньше 10 млн евро». Последний шаг, отделяющий «ПСЖ» от тренерской перестановки, – необходимость согласовать с Маурисио Почеттино сумму неустойки за досрочное прекращение сотрудничества. Аргентинец требует выплатить ему 15 млн евро в полном объёме.

В сезоне 2021/22 «Ницца» под руководством Кристофа Галтье финишировала на пятой строчке в Лиге 1.