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Эррера заявил о том, что Неймар должен получить «Золотой мяч»

24 Июня 2022 • 17:56 Комментировать (2)

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера включил бразильского нападающего Неймара в топ-5 лучших игроков мира.

Эррера сказал As, что у него хорошие отношения с Неймаром. Футболист входит в пятерку лучших игроков мира, он заслуживает получить «Золотой мяч», возможно, сможет получить его в ближайшее время.

30-летний Неймар в минувшем сезоне принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и записал на свой счет 8 результативных передач. Действующее трудовое соглашение бразильца с «ПСЖ» рассчитано до конца июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Неймар может покинуть французский клуб в текущее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Андер Эррера
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