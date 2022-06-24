Эррера заявил о том, что Неймар должен получить «Золотой мяч»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера включил бразильского нападающего Неймара в топ-5 лучших игроков мира.

Эррера сказал As, что у него хорошие отношения с Неймаром. Футболист входит в пятерку лучших игроков мира, он заслуживает получить «Золотой мяч», возможно, сможет получить его в ближайшее время.

30-летний Неймар в минувшем сезоне принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и записал на свой счет 8 результативных передач. Действующее трудовое соглашение бразильца с «ПСЖ» рассчитано до конца июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Неймар может покинуть французский клуб в текущее трансферное окно.