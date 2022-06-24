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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ»: Больше никакой роскоши не будет

24 Июня 2022 • 16:38 Комментировать (2)

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб станет скромнее в финансовом плане.

Аль-Хелаифи сказал CBS Sports о том, что, возможно, нынешний слоган парижской команды «Мечтай о большем» нужно заменить. Сейчас нужно быть реалистами, клуб больше не хочет выглядеть мажорным. «ПСЖ» станет скромнее, а кто не захочет находиться вне зоны комфорта, покинет команду. Необходима дисциплина на поле и за его пределами.

«ПСЖ» по итогам минувшего сезона занял первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 86 очков в 38 матчах. На втором месте расположился «Марсель», а замкнул тройку призеров «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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