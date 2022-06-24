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Чемпионат Франции. Лига 1

Подписание Месси принесло «ПСЖ» почти миллиард евро

24 Июня 2022 • 14:24 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси в прошедшем сезоне позволил французскому клубу заработать 700 миллионов евро, сообщает испанская Marca.

По сведениям источника, в эту сумму вошли доходы с прав на имидж, маркетинга и проведения матчей.

Источник провёл расследование, согласно которому переход 35-летнего аргентинца позволил «ПСЖ» заключить 10 новых спонсорских контрактов и увеличить количество подписчиков в социальных сетях на 15 миллионов. Команда впервые в своей истории продала миллион футболок одного футболиста.

Сегодня, 24 июня, Месси празднует день рождения. Он перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года свободным агентом. До этого 35-летний футболист провёл профессиональную карьеру в «Барселоне». Ранее мы сообщили о том, что «ПСЖ» предложил Неймара каталонскому клубу по удивительно низкой цене.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Лига 1
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