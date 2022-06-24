Защитник «Интера» очень близок к переходу в «ПСЖ»

«ПСЖ» находится в одном шаге от завершения трансфера защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Согласно информации от турецкого журналиста Экрема Конура, сделка между клубами находится на финальной стадии.

Ранее футболист согласовал с французским клубом четырёхлетний контракт, по условиям которого он будет зарабатывать в три раза больше, чем в миланском «Интере». «Нерадзурри» требуют за Шкриньяра 70 миллионов евро, тогда как последнее предложение «ПСЖ» составило 60 миллионов. Клубы близки к тому, чтобы найти компромисс.

Напомним, что контракт Шкриньяра с миланским «Интером» истекает летом 2024 года.