Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своих целях на следующий сезон. Форвард заявил, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов и стать лучшим бомбардиром в истории парижского клуба.

«Лига чемпионов является главной целью. Это и так очевидно. Мы знаем, что нам придётся проделать большой путь. Также я хотел бы стать лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», это может произойти. Будет невероятно, если мне удастся это сделать», – сказал француз в интервью BFM TV.

Напомним, что Мбаппе недавно продлил свой контракт с «ПСЖ» на три года, отказавшись от предложения перебраться в мадридский «Реал» на правах свободного агента.