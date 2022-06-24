Месси исполнилось 35 лет

Аргентинский нападающий Лионель Месси сегодня, 24 июня, празднует свой день рождения. Форварду «ПСЖ» исполнилось 35 лет.

Месси присоединился к парижскому гранду летом прошлого года, перебравшись на правах свободного агента из каталонской «Барселоны», за которую выступал 18 лет. Вместе с парижанами Лионель стал чемпионом Франции в завершившемся сезоне. На его счету 11 голов и 15 результативных передач в 34 матчах за парижский коллектив.

В «Барселоне» аргентинец десять раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча».