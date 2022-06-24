Звёздный форвард «ПСЖ» посетил церемонию драфта НБА

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе посетил церемонию драфта НБА, которая состоялась в Нью-Йорке.

23-летний французский футболист прошёл по красной ковровой дорожке, но многие американские любители спорта не узнали звёздного игрока. Некоторые пользователи социальных сетей попытались объяснить, что если проводить параллели с НБА, то Мбаппе можно сравнить с Леброном Джеймсом из «Лейкерс».

Напомним, что в прошлом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французском чемпионате в составе «ПСЖ» 35 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал 17 ассистов.