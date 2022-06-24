«ПСЖ» обозначил очередную трансферную цель

Игрок средней линии «Ланса» Секо Фофана находится в сфере интересов столичного «ПСЖ», об этом рапортует Lequipe. Стороны уже начали переговорный процесс по данному трансферу.

В подписании ивуарийского полузащитника заинтересован новый спортивный директор парижан Луис Кампос. В свою очередь «Ланс» готов расстаться с хавбеком, если за него будет предложено не менее 30 миллионов евро.

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Фофана был признан лучшим африканским игроком чемпионата Франции. В составе своей нынешней команды полузащитник сыграл 38 поединков, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и одну голевую передачу.