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Чемпионат Франции. Лига 1

Эррера поставил игрока «ПСЖ» на один уровень с Хави и Иньестой

24 Июня 2022 • 08:31 Комментировать

Полузащитник Андер Эррера поделился мнением о своем одноклубнике по «ПСЖ» Марко Верратти.

«Я играл со многими футболистами, и все они довольно разные. Лучший, с кем я играл, - это Марко Верратти. Также я выступал вместе с Тьяго, Погба, Швайнштайгером… Однако все же Марко для меня является лучшим. Я смело ставлю его на один уровень с Андресом Иньестой и Хави Эрнандесом», - приводит слова Эрреры AS.

29-летний итальянец выступает за парижский гранд с июля 2012 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до середины 2024 года.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 итальянец провел 24 матча, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Андер Эррера Марко Верратти
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