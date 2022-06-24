Эррера поставил игрока «ПСЖ» на один уровень с Хави и Иньестой

Полузащитник Андер Эррера поделился мнением о своем одноклубнике по «ПСЖ» Марко Верратти.

«Я играл со многими футболистами, и все они довольно разные. Лучший, с кем я играл, - это Марко Верратти. Также я выступал вместе с Тьяго, Погба, Швайнштайгером… Однако все же Марко для меня является лучшим. Я смело ставлю его на один уровень с Андресом Иньестой и Хави Эрнандесом», - приводит слова Эрреры AS.

29-летний итальянец выступает за парижский гранд с июля 2012 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до середины 2024 года.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 итальянец провел 24 матча, забил два гола и сделал две результативные передачи.