Полузащитник «ПСЖ» объяснил, почему Мбаппе остался в парижском клубе

Испанский полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал журналистам о том, по какой причине Килиан Мбаппе решил продлить контракт с парижским клубом.

Эррера сказал As, что мы должны уважать решение мальчика из Парижа, который решил войти в историю команды из своего родного города. Испанец отметил, что Мбаппе, наверняка, стал бы одним из лучших игроков в истории «Реала», но сейчас француз может стать лучшим за всю историю «ПСЖ».

Напомним, что Килиан Мбаппе этим летом на правах свободного агента мог перебраться в «Реал», но принял решение подписать новое соглашение с парижской командой.