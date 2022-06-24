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Полузащитник «ПСЖ» объяснил, почему Мбаппе остался в парижском клубе

24 Июня 2022 • 07:31 Комментировать

Испанский полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал журналистам о том, по какой причине Килиан Мбаппе решил продлить контракт с парижским клубом.

Эррера сказал As, что мы должны уважать решение мальчика из Парижа, который решил войти в историю команды из своего родного города. Испанец отметил, что Мбаппе, наверняка, стал бы одним из лучших игроков в истории «Реала», но сейчас француз может стать лучшим за всю историю «ПСЖ».

Напомним, что Килиан Мбаппе этим летом на правах свободного агента мог перебраться в «Реал», но принял решение подписать новое соглашение с парижской командой.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Андер Эррера Килиан Мбаппе
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