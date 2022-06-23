Эррера: Месси — лучший игрок всех времён

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера поделился мнением об игре Лионеля Месси за парижский клуб.

Эррера сказал As, что все требуют от Месси 50 забитых голов за сезон, а когда он их не забивает, люди начинают критиковать его. Нужно помнить, что Месси установил новый рекорд в чемпионате Франции, попав десять раз за сезон в каркас ворот. Если бы он забил эти десять мячей, то можно было бы сказать, что нападающий провел очень хороший сезон в Лиге 1.

34-летний аргентинец Лионель Месси в минувшем сезоне провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и записал на свой счет 15 результативных передач.