Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Эррера рассказал о том, где хочет продолжить карьеру

23 Июня 2022 • 15:32 Комментировать

Полузащитник французского «ПСЖ» Андер Эррера рассказал о том, где хотел бы продолжить карьеру. Испанец заявил, что его приоритетом является остаться в парижском клубе.

«Я хочу остаться в «ПСЖ». Я нахожусь здесь на протяжении трёх лет и я очень счастлив в этом месте. Я хочу остаться и наслаждаться игрой в клубе, который так сильно меня поддерживает. Я нахожусь рядом с лучшими футболистами планеты. Мне нравится моя ежедневная рутина, одноклубники, и жизнь в целом», – цитирует испанца журналист Адриен Гренье.

Напомним, что Эррера перебрался в «ПСЖ» на правах свободного агента летом 2019 года из «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Андер Эррера
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июня
15:32 · Франция. Лига 1
Эррера рассказал о том, где хочет продолжить карьеру
15:00 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» предложил Неймара «Барселоне» по удивительно низкой цене
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Лион» хочет заполучить трансферную цель «МЮ»
13:39 · Франция. Лига 1
Агент Неймара рассказал о планах игрока на будущее
12:44 · Англия. Премьер-лига
Экитике не перейдёт в «Ньюкасл», теперь фаворитом в борьбе за игрока стал другой клуб
12:32 · Франция. Лига 1
Сампаоли угрожает «Марселю» отставкой
12:22 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» рассказал, что думает о Мбаппе
11:42 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов предложить своего нападающего в обмен на полузащитника «ПСЖ»
10:58 · Франция. Лига 1
«Лион» выставил ценник на Пакету
10:04 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл замену Бензема во Франции
10:00 · Италия. Серия А
Нападающий «Ромы» – цель «Марселя» на это лето
09:51 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» готов расстаться с одной из своих главных звёзд
01:52 · Франция. Лига 1
Зидан – о своём будущем: «У меня есть два или три варианта»
00:40 · Италия. Серия А
«Марсель» зазывает хавбека «Ромы»
22 Июня
23:47 · Франция. Лига 1
Контракт Неймара с «ПСЖ» будет автоматически продлён до 2027 года
Все новости
Рекомендуем