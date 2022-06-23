Эррера рассказал о том, где хочет продолжить карьеру

Полузащитник французского «ПСЖ» Андер Эррера рассказал о том, где хотел бы продолжить карьеру. Испанец заявил, что его приоритетом является остаться в парижском клубе.

«Я хочу остаться в «ПСЖ». Я нахожусь здесь на протяжении трёх лет и я очень счастлив в этом месте. Я хочу остаться и наслаждаться игрой в клубе, который так сильно меня поддерживает. Я нахожусь рядом с лучшими футболистами планеты. Мне нравится моя ежедневная рутина, одноклубники, и жизнь в целом», – цитирует испанца журналист Адриен Гренье.

Напомним, что Эррера перебрался в «ПСЖ» на правах свободного агента летом 2019 года из «Манчестер Юнайтед».