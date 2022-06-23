Агент Неймара рассказал о планах игрока на будущее

Агент Неймара прояснил ситуацию насчёт возможного ухода из «ПСЖ». По словам Вагнера Рибейро, полузащитник хочет остаться в клубе и выиграть Лигу чемпионов. В этом заключается мечта бразильца.

«У Неймара есть мечта: выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Несмотря на все слухи относительно его ухода, Неймар как никогда мотивирован и не остановится, пока не достигнет своей мечты», – цитирует агента Неймара журналист Адриен Гренье.

Напомним, что Неймаром интересуется туринский «Ювентус». В приглашении 30-летнего полузащитника якобы заинтересован лично главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.