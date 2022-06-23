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Чемпионат Франции. Лига 1

Сампаоли угрожает «Марселю» отставкой

23 Июня 2022 • 12:32 Комментировать

Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли недоволен действиями руководства «Марселя» на трансферном рынке. Тренер может покинуть клуб, если провансальцы не предпримут решительные шаги по усилению состава команды.

По сообщениям Todofichajes, наставник подаст в отставку до конца текущего месяца, если не получит новых игроков. Ранее в СМИ сообщалось об интересе «Марселя» к чилийскому нападающему Алексису Санчесу и боснийскому полузащитнику Миралему Пьяничу.

Действующий контракт 62-летнего тренера с «Марселем» рассчитан до середины 2023 года. Под его руководством провансальцы стали вице-чемпионами Франции в прошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Хорхе Сампаоли
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