Президент «ПСЖ» рассказал, что думает о Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о звездном форварде команды Килиане Мбаппе.

«Килиан – невероятный футболист. Он каждый день доказывает, что является лучшим в мире. Мбаппе хочет выиграть все, он хочет принимать участие в каждом поединке. Килиан обожает эту игру, он дает довольно полезные советы, благодаря которым можно улучшить ситуацию. Если бы это было не так, я бы сказал, что у него нет менталитета «ПСЖ», - передает слова руководителя Gazzetta dello Sport.

Напомним, что недавно Мбаппе продлил контракт с парижанами до лета 2025 года.