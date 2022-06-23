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Президент «ПСЖ» рассказал, что думает о Мбаппе

23 Июня 2022 • 12:22 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о звездном форварде команды Килиане Мбаппе.

«Килиан – невероятный футболист. Он каждый день доказывает, что является лучшим в мире. Мбаппе хочет выиграть все, он хочет принимать участие в каждом поединке. Килиан обожает эту игру, он дает довольно полезные советы, благодаря которым можно улучшить ситуацию. Если бы это было не так, я бы сказал, что у него нет менталитета «ПСЖ», - передает слова руководителя Gazzetta dello Sport.

Напомним, что недавно Мбаппе продлил контракт с парижанами до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе
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