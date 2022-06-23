«Лион» выставил ценник на Пакету

Атакующий полузащитник Лукас Пакета, правами на которого владеет французский «Лион», может быть продан этим летом. По сообщениям Football London, «ткачи» уже оценили бразильского футболиста.

Руководство «Лиона» готово продать Пакету, если за него предложат 50 миллионов евро. Главным претендентом на бразильца считается лондонский «Тоттенхэм».

24-летний полузащитник провел в минувшем сезоне Лиги 1 35 поединков, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Трудовое соглашение игрока с «Лионом» рассчитано до середины 2025 года.