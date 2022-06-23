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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» выставил ценник на Пакету

23 Июня 2022 • 10:58 Комментировать

Атакующий полузащитник Лукас Пакета, правами на которого владеет французский «Лион», может быть продан этим летом. По сообщениям Football London, «ткачи» уже оценили бразильского футболиста.

Руководство «Лиона» готово продать Пакету, если за него предложат 50 миллионов евро. Главным претендентом на бразильца считается лондонский «Тоттенхэм».

24-летний полузащитник провел в минувшем сезоне Лиги 1 35 поединков, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Трудовое соглашение игрока с «Лионом» рассчитано до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лукас Пакета
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