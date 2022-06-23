«ПСЖ» предложил Неймара испанскому суперклубу и назвал сумму трансфера

Бразильский нападающий Неймар может уйти из «ПСЖ» в текущее трансферное окно. Как сообщает El Chiringuito, звездный футболист был предложен каталонской «Барселоне», за которую выступал до переезда в столицу Франции.

По данным источника, парижане готовы отпустить 30-летнего форварда на «Камп Ноу» за 50 миллионов евро. Футбольный агент Пини Захави уже вел переговоры с «сине-гранатовыми» по этому поводу.

Что касается Неймара, то бразилец был бы не против вернуться в «Барселону». Это единственный клуб, в который он готов перебраться из «ПСЖ».

Бразилец выступал за каталонский коллектив с 2013 по 2017 год.