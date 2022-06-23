Зидан – о своём будущем: «У меня есть два или три варианта»

Отмечающий своё 50-летие наставник Зинедин Зидан высказался о собственном будущем в футболе.

Знаменитый француз остаётся без тренерской работы с момента ухода из мадридского «Реала» летом прошлого года. По словам самого Зидана, он не страдает от недостатка предложений: «Как тренер, ты не можешь возглавить 50 клубов. Сейчас у меня есть два-три варианта», – цитирует специалиста Get French Football News.

Слухи связывали Зидана с назначением в «ПСЖ» этим летом, однако президент парижан Нассер Аль-Хелаифи заявил, что переговоры не велись. Тем не менее, как признался сам специалист, в будущем всё возможно: «Никогда не говори никогда», – ответил Зидан на вопрос о возможности однажды поработать в «ПСЖ».