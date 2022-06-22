Контракт Неймара с «ПСЖ» будет автоматически продлён до 2027 года

Нападающий «ПСЖ» Неймар надеется надолго остаться в своём нынешнем клубе.

В соглашении футболиста с парижанами прописана опция, позволяющая автоматически продлить соглашение до 2027 года, чем и воспользовался игрок.

«Неймар очень мотивирован, ему интересен новый проект «ПСЖ». Он хочет внести свой вклад и не намерен покидать Париж», – приводит L’ÉQUIPE слова одного из родственников 30-летнего бразильца.

По слухам, новый спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос готов продать Неймара этим летом, если поступит приемлемое предложение.

На счету звезды сборной Бразилии 100 голов в 144 поединках за парижский гранд.