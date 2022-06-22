«ПСЖ» согласовал контракт с Галтье, он будет зарабатывать меньше Почеттино

Наставник Кристоф Галтье и «ПСЖ» договорились об условиях контракта.

55-летний специалист, ныне работающий в «Ницце», будет представлен в качестве нового рулевого «ПСЖ» в скором времени. По данным L’ÉQUIPE, соглашение Галтье с парижским грандом будет рассчитано на два года с возможностью автоматического продления ещё на один год. Известно также, что француз будет зарабатывать меньше, чем его предшественник Маурисио Почеттино, об увольнении которого объявят в ближайшие дни.

Кристоф Галтье возглавлял «Ниццу» с прошлого лета. Ранее он работал в «Лилле», с которым выигрывал чемпионат Франции, и в «Сент-Этьене».