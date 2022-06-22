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Чемпионат Франции. Лига 1

Тебас – о президенте «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Он держит нас за дураков»

22 Июня 2022 • 14:54 Комментировать

Руководитель испанской Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз наехал на президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи. Президент чемпионата Испании Тебас обвиняет французский клуб в нарушении правил финансового фэйр-плея.

«Аль Хелаифи находится на другом уровне. Он держит нас за дураков, но при это сам не верит собственной лжи. Он приходит в газеты, чтобы давать всем уроки по высокомерию», – цитирует Тебаса Calciomercato.

Напомним, ранее Хавьер Тебас был недоволен тем фактом, что «ПСЖ» продлил контракт со своим нападающим Килианом Мбаппе, который подписал с клубом соглашение с рекордной зарплатой.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Хавьер Тебас
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