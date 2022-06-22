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«ПСЖ» не связывался с «Лиллем» по трансферу Саншеша

22 Июня 2022 • 10:41 Комментировать

«ПСЖ» пока не делал предложений «Лиллю» по трансферу полузащитника Ренату Саншеша, который является приоритетной целью итальянского «Милана». По сведениям от журналиста Адриена Гренье, «доги» пока не получал официальных предложений от парижан.

Сам Саншеш уже долгое время является трансферной целью «Милана» на замену полузащитнику Франку Кесси, который покинул команду на правах свободного агента и теперь близок к переходу в каталонскую «Барселону».

Ранее португалец хотел перейти в стан чемпионов Италии, но интерес со стороны «ПСЖ» может заставить его передумать, тем более «Милан» пока не может согласовать с «Лиллем» его трансфер.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль ПСЖ Ренату Саншеш
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