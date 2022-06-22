Самолёт с Неймаром на борту совершил аварийную посадку

Частный самолет, которым владеет звездный нападающий «ПСЖ» Неймар, совершил аварийную посадку во вторник, 21 июня. Об этом сообщают журналисты ESPN.

Как информирует источник, футболист находился на борту самолета Cessna 680 Citation, он летел из Лас-Вегаса в Бразилию. Из-за технических неполадок воздушное судно совершило аварийную посадку в городе Боа-Виста. Неймар и другие люди, находившиеся в самолете, не пострадали.

Бразилец сейчас находится в отпуске после сезона-2021/2022. В минувшем розыгрыше Лиги 1 он провел 22 поединка, записав на свой счет 13 забитых мячей и шесть результативных передач.