Аль-Хелаифи назвал долгосрочную цель «ПСЖ»

Президент «ПСЖ» рассказал об одной из главных целей клуба на будущее.

«Мы хотим, чтобы у нас был лучший тренировочный центр в мире, и в дальнейшем мы планируем собрать команду только из парижских футболистов. В нашей местности много талантливых ребят, и лучшие из них заслуживают представлять цвета «ПСЖ». Реализация этого плана займёт определённое время, но такова наша цель», – заявил в интервью Le Parisien Нассер Аль-Хелаифи.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» вошёл в число лидеров по количеству задействованных легионеров. В поединке 27-го тура в составе команды вышли 11 легионеров из девяти разных стран.