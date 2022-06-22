Новый спортивный директор «ПСЖ» не рассчитывает на Неймара

Новый спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос не станет препятствовать уходу Неймара из клуба.

30-летний бразилец рассказывал о нежелании покидать Париж в ближайшее время, однако в клубе не уверены в целесообразности продолжения сотрудничества с дорогостоящей звездой. Как сообщает журналист Санти Ауна, представляющий издание Foot Mercato, спортивный директор парижан Луис Кампос готов отпустить Неймара в другой клуб этим летом. «ПСЖ» расстанется с игроком, если получит адекватное трансферное предложение.

Соглашение Неймара с «Пари Сен-Жермен» истекает через три года. В минувшем сезоне нападающий отметился 13 голами и 8 ассистами, проведя 28 игр.