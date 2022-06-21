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Аль-Хелаифи: «Мбаппе не принимает решений по тренерам и игрокам в «ПСЖ»

21 Июня 2022 • 23:15 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи опроверг информацию о влиянии Килиана Мбаппе на принятие ключевых решений в клубе.

Как сообщалось в прессе, после подписания нового контракта 23-летний нападающий получил власть, позволяющую ему участвовать в делах «ПСЖ» наряду с руководством.

«Килиан никогда не принимал участия в решении вопросов по тренерам, игрокам или чём-то в этом роде. Да, он действительно высказывал своё мнение о составляющих нашего проекта, но это лишь говорит о его желании побеждать. На этом его участие в подобных делах заканчивается», – заявил в интервью Marca президент парижского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе
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