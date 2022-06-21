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Президент «ПСЖ» заявил о намерении расстаться с лишними игроками

21 Июня 2022 • 22:45 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи хочет провести чистку в составе команды.

«Наша позиция ясна: игроки, не входящие в наши планы по новому проекту, должны уйти этим летом. Другого выхода из этой ситуации быть не может. Некоторые футболисты пользовались сложившейся ситуацией, но теперь с этим покончено», – цитирует издание Marca Нассера Аль-Хелаифи.

По слухам, «Пари Сен-Жермен» не планирует продолжать сотрудничество с Мауро Икарди, Юлианом Дракслером, Андером Эррерой, Джорджиньо Вейналдумом и рядом других футболистов. В ближайшее время должности в клубе также лишится наставник Маурисио Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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