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Президент «ПСЖ»: «Мы даже не разговаривали с Зиданом, переговоры по Галтье продолжаются»

21 Июня 2022 • 20:58 Комментировать (2)

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поведал о том, почему Зинедин Зидан не был назначен главным тренером команды.

«Я очень хорошо отношусь к Зидану, но мы никогда не обсуждали с ним вопрос его назначения в «ПСЖ», – цитирует Аль-Хелаифи Le Parisien. – Есть множество клубов и сборных, желающих видеть его у себя, но мы не относимся к их числу.

Нет никакого секрета в том, что мы ведём переговоры с «Ниццей» по Галтье. Надеюсь, скоро соглашение будет подписано», – заявил президент парижан.

Кристоф Галтье, как ожидается, в скором времени сменит Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Зинедин Зидан Кристоф Галтье Нассер Аль-Хелаифи
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