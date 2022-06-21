Президент «ПСЖ»: «Мы даже не разговаривали с Зиданом, переговоры по Галтье продолжаются»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поведал о том, почему Зинедин Зидан не был назначен главным тренером команды.

«Я очень хорошо отношусь к Зидану, но мы никогда не обсуждали с ним вопрос его назначения в «ПСЖ», – цитирует Аль-Хелаифи Le Parisien. – Есть множество клубов и сборных, желающих видеть его у себя, но мы не относимся к их числу.

Нет никакого секрета в том, что мы ведём переговоры с «Ниццей» по Галтье. Надеюсь, скоро соглашение будет подписано», – заявил президент парижан.

Кристоф Галтье, как ожидается, в скором времени сменит Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ».