Экс-тренер «Шахтёра» возглавит «Лилль»

Португальский тренер Паулу Фонсека, известный по работе в донецком «Шахтёре» и «Роме», определился с новым местом работы. Специалист сегодня, 21 июня, будет представлен в качестве наставника французского «Лилля», об этом сообщил в соцсетях инсайдер Сабер Десфарж.

У руля «догов» Фонсека заменит Джоселина Гурвеннека, покинувшего коллектив на минувшей неделе. Трудовое соглашение португальца с «Лиллем» будет рассчитано на два года.

В прошлом сезоне «доги» финишировали лишь на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В предыдущем сезоне команда стала чемпионом страны.