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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-тренер «Шахтёра» возглавит «Лилль»

21 Июня 2022 • 13:57 Комментировать (1)

Португальский тренер Паулу Фонсека, известный по работе в донецком «Шахтёре» и «Роме», определился с новым местом работы. Специалист сегодня, 21 июня, будет представлен в качестве наставника французского «Лилля», об этом сообщил в соцсетях инсайдер Сабер Десфарж.

У руля «догов» Фонсека заменит Джоселина Гурвеннека, покинувшего коллектив на минувшей неделе. Трудовое соглашение португальца с «Лиллем» будет рассчитано на два года.

В прошлом сезоне «доги» финишировали лишь на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В предыдущем сезоне команда стала чемпионом страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Паулу Фонсека
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