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Чемпионат Франции. Лига 1

У Перейры нет желания покидать «ПСЖ»

21 Июня 2022 • 09:55 Комментировать

Полузащитник французского «ПСЖ» Данилу Перейра не намерен покидать команду в это трансферное окно. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, португалец изъявил желание остаться на «Парк де Пренс».

Перейра перебрался в «ПСЖ» летом 2020 года из «Порту». Многие авторитетные журналисты по ходу прошлого сезона заявляли, что футболист обладает лидерскими качествами и является очень важным человеком в раздевалке парижского клуба.

Напомним, что по некоторым слухам, из полузащитников «ПСЖ» на следующий год в команде гарантированно останется лишь Марко Верратти. Новый спортивный директор клуба Луис Кампос якобы хочет устроить перестройку.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Данилу Перейра
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