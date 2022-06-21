У Перейры нет желания покидать «ПСЖ»

Полузащитник французского «ПСЖ» Данилу Перейра не намерен покидать команду в это трансферное окно. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, португалец изъявил желание остаться на «Парк де Пренс».

Перейра перебрался в «ПСЖ» летом 2020 года из «Порту». Многие авторитетные журналисты по ходу прошлого сезона заявляли, что футболист обладает лидерскими качествами и является очень важным человеком в раздевалке парижского клуба.

Напомним, что по некоторым слухам, из полузащитников «ПСЖ» на следующий год в команде гарантированно останется лишь Марко Верратти. Новый спортивный директор клуба Луис Кампос якобы хочет устроить перестройку.