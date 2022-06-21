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Чемпионат Франции. Лига 1

Жена Месси похвасталась сексапильной фигурой в купальнике фото

21 Июня 2022 • 09:36 Комментировать (1)

Антонелла Рокуццо, супруга звездного нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, разместила в социальных сетях пикантное фото. Жена игрока сборной Аргентины опубликовала снимок с отдыха, похваставшись своей сексапильной фигурой в купальнике.

Напомним, что Лионель и Антонелла состоят в официальном браке с 2017 года. Пара вместе воспитывает троих детей.

Летом 2021 года Месси покинул каталонскую «Барселону», за которую выступал на протяжении всей карьеры, и перебрался в «ПСЖ». Аргентинец заключил в французским грандом контракт на два года.

Первый сезон в новом клубе выдался неудачным для Лео. Форвард забил лишь шесть голов в 26 матчах Лиги 1.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Антонелла Рокуццо
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