Антонелла Рокуццо, супруга звездного нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, разместила в социальных сетях пикантное фото. Жена игрока сборной Аргентины опубликовала снимок с отдыха, похваставшись своей сексапильной фигурой в купальнике.

Напомним, что Лионель и Антонелла состоят в официальном браке с 2017 года. Пара вместе воспитывает троих детей.

Летом 2021 года Месси покинул каталонскую «Барселону», за которую выступал на протяжении всей карьеры, и перебрался в «ПСЖ». Аргентинец заключил в французским грандом контракт на два года.

Первый сезон в новом клубе выдался неудачным для Лео. Форвард забил лишь шесть голов в 26 матчах Лиги 1.