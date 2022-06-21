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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, когда «ПСЖ» объявит о смене главного тренера

21 Июня 2022 • 09:17 Комментировать

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино на этой неделе будет отправлен в отставку с поста наставника «ПСЖ». По данным Lequipe, парижский гранд официально объявит об уходе тренера в четверг, 23 июня. Сторонам осталось согласовать сумму компенсации за досрочный разрыв сотрудничества.

После ухода Почеттино рулевым парижского коллектива будет назначен Кристоф Галтье, за которого «ПСЖ» выплатит «Ницце» десять миллионов евро.

В прошлом сезоне столичный коллектив стал чемпионом Франции под руководством Почеттино. Однако в Лиге чемпионов команда не смогла добиться успеха, вылетев от мадридского «Реала» в первом раунде плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Кристоф Галтье
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