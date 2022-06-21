Стало известно, когда «ПСЖ» объявит о смене главного тренера

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино на этой неделе будет отправлен в отставку с поста наставника «ПСЖ». По данным Lequipe, парижский гранд официально объявит об уходе тренера в четверг, 23 июня. Сторонам осталось согласовать сумму компенсации за досрочный разрыв сотрудничества.

После ухода Почеттино рулевым парижского коллектива будет назначен Кристоф Галтье, за которого «ПСЖ» выплатит «Ницце» десять миллионов евро.

В прошлом сезоне столичный коллектив стал чемпионом Франции под руководством Почеттино. Однако в Лиге чемпионов команда не смогла добиться успеха, вылетев от мадридского «Реала» в первом раунде плей-офф.