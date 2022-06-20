«ПСЖ» хочет избавиться от Рафиньи

«ПСЖ» намерен избавиться от своего полузащитника Рафиньи Алькантары, который провёл прошлый сезона на правах аренды за «Реал Сосьедад». Об этом сообщает французский журналист Адриен Гренье.

Напомним, что Рафинья присоединился к «ПСЖ» летом 2020 года из каталонской «Барселоны». С тех пор бразилец провёл всего 28 матчей за парижан в чемпионате Франции, после чего покинул ушёл в аренду в «Реал Сосьедад».

Рафинья в прошлом сезоне отметился всего одним голом в чемпионате Испании. «ПСЖ» может разорвать контракт с футболистом, если на него не найдётся потенциальный покупатель. Клуб не хочет вновь отдавать Рафинью в аренду.