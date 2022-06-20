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Головин вернулся в расположение «Монако»

20 Июня 2022 • 13:08 Комментировать

Российский хавбек Александр Головин вернулся в расположение «Монако». Об этом в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» поведал его представитель Александр Клюев.

По словам агента, полузащитник находится в расположении монегасков, он уже приступил к подготовке к новому сезону. Как заявил Клюев, Александр успешно прошел медицинский осмотр и предсезонное тестирование.

«Он работает с командой, все в рабочем режиме», - подчеркнул Клюев.

В прошлом сезоне Головин принял участие в 40 матчах за монегасков, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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