Доннарумма оценил сезон «ПСЖ»

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма в разговоре с журналистами оценил сезон для парижской команды.

Доннарумма сказал, что у парижского клуба были некоторые проблемы, но если убрать в сторону неудачное выступление в Лиге чемпионов, то это был хороший сезон, который сложился довольно позитивно.

«В следующем сезоне мы постараемся выиграть как можно больше титулов», - добавил итальянский вратарь.

Напомним, что в прошлом сезоне футболисты «ПСЖ» под руководством Маурисио Почеттино выиграли французский чемпионат, но вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов от «Реала».