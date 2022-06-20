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Чемпионат Франции. Лига 1

Зидан: Не хочу, чтобы моя внучка называла меня дедушкой

20 Июня 2022 • 07:23 Комментировать

Именитый французский экс-футболист, а ныне тренер Зинедин Зидан рассказал журналистам о том, что не хочет мириться с тем, что он уже стал дедушкой.

Зидан сказал Telefoot, что он пока не видит себя в роли дедушки. Французский специалист отметил, что его внучка не будет называть его дедушкой. Бывший наставник мадридского «Реала» отшутился, что не будет реагировать на внучку, если она начнёт называть его дедом.

Напомним, что на данный момент Зинедин Зидан находится без команды. Пресса сватает тренера в «ПСЖ», но сам специалист хотел бы поработать во французской сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Зинедин Зидан
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